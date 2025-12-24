Cremaschi, primo bilancio col Parma: "Penso che questo sia un luogo ideale per me"

"Sono venuto a Parma prima del Mondiale Under 20, ma tutto è stato last-minute ed è stata una opportunità arrivata all’ultimo. Sentivo di aver bisogno di questo step". Arrivato dall’Inter Miami nelle ultime ore del mercato estivo, il centrocampista statunitense Benjamin Cremaschi ai microfoni di CBS Sport fa il punto sul suo cammino in questa prima parte di stagione: "Avevo bisogno di provare a vedere se avessi le qualità per giocare in una lega di alta qualità in Europa - alcune delle parole riportate da parmalive.com -. Sentivo che questo fosse un buono step per me, il progetto del Parma è molto orientato verso i giovani, quindi penso che questo sia un luogo ideale per me. Sento di stare imparando tanto qui e di crescere anche tanto. Per ora, non possa lamentarmi di nulla, devo solo continuare a lavorare e raccogliere i minuti e le occasioni che voglio”.

Come è stato l’ultimo periodo tra Mondiale Under 20 e il debutto in Serie A? Risponde così Cremaschi: "E’ andata bene, il Mondiale è stato incredibile e sono grato di aver potuto far parte. Poi il debutto a Parma e qualche minuto in Coppa Italia è stata un’esperienza top, sono molto felice qui. Devo continuare a fare quello che faccio e aspettare le occasioni”.

Ma su quali aspetti può migliorare il classe 2005? "La prima cosa che ho capito - conclude Cremaschi - ovviamente è che qui la velocità di gioco è diversa. È più veloce che la MLS e un po’ più aggressiva, quindi devo adattarmi a questo stile. Tatticamente invece, qui si prova a concentrarsi sulla solidità e forma difensiva e le transizioni offensive. Devo capire e studiare bene anche questo aspetto e devo anche essere attento a tutto attorno a me".