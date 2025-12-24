Vigilia di Natale in campo per il Lecce: squadra al lavoro senza i convocati in Coppa d'Africa
Lecce in campo anche quest'oggi, vigilia di Natale, in vista della prossima sfida di Serie A che verrà giocata contro il Como nel pomeriggio di sabato 27 dicembre. Questo il report della società salentina:
"Vigilia di Natale in campo per i giallorossi, impegnati oggi pomeriggio in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Assenti Banda, Coulibaly e Gaspar convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in Coppa d’Africa.
Lavoro personalizzato per Früchtl e Jean, terapie per Berisha. Il lavoro dei giallorossi proseguirà domani mattina a Martignano".
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
