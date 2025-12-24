Picerno, rivoluzione di mercato: via nove giocatori per rilanciare la stagione

Il Picerno si sta preparando a una sessione di mercato invernale da protagonista. Dopo un girone d'andata al di sotto delle aspettative, la società lucana ha deciso di intervenire in modo massiccio sulla rosa per dare una sterzata alla stagione. La strategia è chiara: rivoluzionare l'organico per ritrovare continuità di risultati e allineare le prestazioni agli obiettivi prefissati.

Sotto la regia del direttore generale Vincenzo Greco, secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club ha individuato almeno nove giocatori che potrebbero lasciare la squadra nel mese di gennaio. Non si tratta di una bocciatura dei singoli, ma di una scelta tecnica dettata dalla necessità di trovare maggiore equilibrio e funzionalità tattica.

Tutti i reparti coinvolti

La lista dei possibili partenti tocca ogni zona del campo. In difesa sono sotto esame Veltri, Vimercati e Granata, oltre al giovane terzino sinistro Ragone. Il centrocampo vede, invece, in bilico il play Marino e la mezz'ala Graziani, quest'ultimo utilizzato su entrambe le fasce. Il pacchetto offensivo non è esente da riflessioni: gli esterni Energe e Bocic potrebbero cambiare maglia, così come le punte centrali Santarcangelo e Santaniello.