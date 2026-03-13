Inter e Milan, derby di mercato: piace il talento brasiliano Zabarelli, c'è anche il Barça
Derby di Milano, ma non solo, per Gustavo Zabarelli. Secondo quanto riferito da Il Giornale, Inter e Milan sarebbero sulle tracce del giovane attaccante brasiliano. Sul classe ‘2009, attualmente legato al San Paolo, ci sarebbe anche il Barcellona.
Zabarelli, vista la giovane età, non potrebbe comunque trasferirsi in Europa prima del compimento dei 18 anni, in base alla normativa FIFA sul trasferimento internazionale di minori. Paragonato in patria a Kakà, in passato è stato accostato anche alla Fiorentina. In autunno si è allenato per alcuni giorni allo Stoccarda, e su di lui ci sarebbero anche Ajax e Benfica.
Il ragazzo non è comunque seguito solo dalle milanesi: avendo il passaporto italiano, Zabarelli sarebbe monitorato anche dagli scout della FIGC, in vista di una possibile eventuale convocazione in azzurro, ovviamente a livello giovanile.
