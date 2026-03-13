TMW Amoruso sulla Samp: "Non capisco questa squadra. Iachini è la soluzione migliore"

L’ex attaccante Nicola Amoruso nel corso della sua intervista a TMW nel consueto appuntamento dell’A tu per tu si è soffermato anche sulla crisi della Sampdoria, club in cui è cresciuto e ha esordito in Serie A (3 gol in 8 presenze) nel 1993/94.

"Non capisco questa squadra, davvero. Quando sta per tirarsi fuori dalle difficoltà ci ricasca in pieno. Sembra ci sia un incantesimo. - sono le parole di Amoruso - Non capisco cosa manchi per fare un campionato decente. Credo che Iachini possa essere la soluzione migliore: conosce ambiente e categoria, con i suoi concetti può tirare fuori la squadra da situazioni così imbarazzanti".

Serie B: il Venezia di Stroppa ha preso il largo.

"Stroppa è una certezza. Monza-Palermo di domani è una bella sfida: due squadre di grande valore. Il campionato è interessante".