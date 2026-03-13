Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Zazzaroni, suggerimento a Gattuso: "Il sinistro alla Savicevic di Bernardeschi può far comodo"

© foto di Lorenzo Marucci
Daniele Najjar
Oggi alle 09:42Serie A
Super Bernardeschi contro la Roma, nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha elogiato il fantasista del Bologna, candidandolo per la convocazione con la Nazionale italiana, nei playoff in arrivo.

"Chi nelle ultime settimane ha suggerito a Gattuso di dargli un’occhiata meno distratta non ha peccato di facile entusiasmo" - scrive Zazzaroni - ". Lo ammetto, sono sorpreso, ma la personalità con la quale Berna si muove in campo e quel sinistro sofisticato - un po’ Savicevic e un po’ no - sono strumenti che potrebbero risultare molto utili nei playoﬀ di fine mese", aggiunge. Ricordiamo che la semifinale dei playoff dell'Italia si giocherà il 26 marzo a Bergamo, contro l'Irlanda del Nord. L'eventuale finale sarà invece contro il Galles o la Bosnia Erzegovina (in trasferta).

Poi ha aggiunto, ancora su Berna e sulla bontà dell'affare fatto dal Bologna, nello scegliere di dargli un'altra possibilità nel calcio italiano, la scorsa estate: "Ha mostrato un calcio presuntuoso e geniale, soprattutto se si pensa a quello che di solito passa il convento. Quando Sartori l’ha riportato in Italia dal Canada ho pensato che stesse tentando l’azzardo, Federico ha invece dimostrato di voler sfruttare l’occasione e, specie nelle partite europee, l’adrenalina, l’inventiva e l’energia prodotte hanno sottolineato la sua prevalenza tecnica".

Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
