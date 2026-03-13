Juventus, Ottolini studia alternative a Senesi. Visionato Kiwior, ma servono 35 milioni

In casa Juventus proseguono le grandi manovre per arrivare al rinforzo giusto per la difesa di Spalletti: come noto, proseguono le trattative per arrivare a Marcos Senesi, che da luglio sarà ufficialmente svincolato dopo la positiva esperienza nelle fila del Bournemouth. La Juve ha già presentato un’offerta scritta al ragazzo. Più bassa rispetto a quella dell’Aston Villa, ma il blasone bianconero affascina.

Occhi su Kiwior, che il Porto ha prelevato dall'Arsenal

Marco Ottolini, nel frattempo, valuta anche altri difensori. Andandoli personalmente a vedere, com’è successo la settimana scorsa con Jakub Kiwior, ora in forza al Porto. Il polacco ha caratteristiche simili a Kelly ed è una pedina che la Juve aveva già seguito, anche durante la gestione di Cristiano Giuntoli: l’ha preso il Porto, in estate, rilanciandolo. Se l’è assicurato ad un prezzo tutto sommato contenuto, trattandosi di un centrale mancino di 26 anni: prestito oneroso, con obbligo di riscatto a circa 23 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Richiesta importante per il polacco: servono 35 milioni di euro

Il viaggio di Ottolini in Portogallo è servito per confermare il valore di Kiwior, che può diventare un obiettivo concreto della dirigenza e che ben conosce la Serie A, avendo vestito la maglia dello Spezia. Soprattutto nel caso in cui alla Continassa decidessero di ricavare una lauta plusvalenza dalla cessione di Kelly. Il Porto ha già in mente il prezzo di partenza per l’ex Spezia: 35 milioni di euro.