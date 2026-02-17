Inter, Bastoni non era solo nel mea culpa: presenti al suo fianco anche Marotta, Lautaro e Barella

Alessandro Bastoni non era da solo, mentre in Norvegia ammetteva il suo errore nel comportamento tenuto durante Inter-Juventus di sabato scorso. Il difensore nerazzurro era ovviamente al fianco del suo tecnico Cristian Chivu, ma anche di altri elementi di spicco dell’Inter.

Nella sala stampa dell’impianto di Bodo, dove domani l’Inter sfiderà il Bodo/Glimt, c’era infatti il presidente Beppe Marotta. E non solo: se la presenza del numero uno interista non è certo una novità assoluta, discorso diverso vale per Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Entrambi, capitano e vice capitano, hanno scelto di stare vicini al proprio compagno in un momento comunque non semplice da gestire.