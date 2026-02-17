Milan, dal sostituto di Rabiot all'attacco con Leao: Allegri studia le soluzioni anti-Como

Un altro incrocio ravvicinato che può incidere sulla stagione. Domani sera Milan e Como si affrontano a distanza di poco più di un mese, con obiettivi diversi ma ugualmente pesanti. I rossoneri devono provare a non perdere terreno dall’Inter, avanti di otto punti, mentre i lariani sono chiamati a reagire dopo la brusca frenata contro la Fiorentina.

Per Massimiliano Allegri arrivano finalmente notizie incoraggianti dall’infermeria: Alexis Saelemaekers ha superato il problema agli adduttori che lo aveva tenuto fuori a Bologna e Pisa ed è tornato a disposizione. Resta da capire se partirà dall’inizio o se verrà utilizzato a gara in corso, visto il buon momento di Athekame, autore dell’assist per Ruben Loftus-Cheek nell’ultima uscita in Toscana.

Il rebus principale riguarda però il centrocampo, dove mancherà lo squalificato Adrien Rabiot. Come riferito da Sportmediaset, Allegri sembra orientato verso il 3-5-1-1: Luka Modrić è certo di una maglia, mentre crescono le quotazioni di Samuele Ricci e Ardon Jashari ai suoi lati. Davanti, Christian Pulisic dovrebbe iniziare dalla panchina: “È da valutare, ha ancora un mezzo fastidio”, ha spiegato Allegri. Rafael Leao sta bene ed è favorito su Christopher Nkunku, con Loftus-Cheek pronto ad agire alle sue spalle. Un assetto che il tecnico difficilmente toccherà, almeno all’inizio.