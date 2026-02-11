Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”

I rigori, questa volta, sono stati fatali per il Napoli. Dopo aver superato il turno precedente battendo dagli undici metri il Cagliari, la squadra campione d’Italia in carica saluta la Coppa Italia ai quarti di finale con il Como. I lariani, dopo l’1-1 nei novanta minuti, vincono la lotteria dei rigori e accedono in semifinale, per la prima volta da 40 anni a questa parte: sfideranno l’Inter per conquistare l’ultimo atto della competizione in programma allo stadio Olimpico.

La notizia è che Antonio Conte non fa polemica: “È evidente che non sia una buona stagione per gli arbitri”. Gli azzurri, più che il rigore poi trasformato da Baturina nel primo tempo, lamentano la mancata espulsione di Jacobo Ramon, sia per rosso diretto che per un successivo secondo giallo, legati a due interventi su Hojlund. A Conte resta la Serie A, dove però l’allenatore salentino esclude i suoi dalla corsa scudetto, ricordando i tanti infortuni stagionali: “Abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto, ma che domande sono”.

Sull’altra panchina, se la ride Cesc Fabregas. Il pari di Vergara, che si conferma in stagione di grazia, aveva eguagliato il rigore trasformato da Baturina nel primo tempo, ma il tecnico iberico batte l’ex maestro ai rigori e racconta la propria emozione: “"Sognare è gratis. Ringrazio perché faccio un lavoro che amo, i ragazzi mi danno la vita, tutto. Una gioia impressionante. Ringrazio di andare a letto oggi sapendo che facciamo ogni giorno di più il Como grande. Quando sei allenatore ti dicono che quando perdi è colpa tua, quando vinci è un'altra cosa. Ora umiltà".