Pisa, Loyola: "Sono un giocatore box to box, ma qui devo dare equilibrio. Farò di tutto per segnare"

Felipe Loyola, centrocampista del Pisa, si è presentato oggi come nuovo giocatore della squadra toscano, descrivendosi così: "Sono un giocatore molto emozionale e competitivo, lo spirito di lasciare tutto sul campo mi accomuna ai miei compagni. Daremo tutto per la salvezza".

Che clima c'è all'interno dello spogliatoio? Come l'ha accolta il mister?

"L'allenatore mi sta aiutando molto, nello spogliatoio c'è un clima sereno e positivo inoltre è multiculturale".

Ritiene di dare un importante contributo realizzativo?

"Nell'ultimo anno ho aiutato l'Indipendiente con gol e assist. Al momento ho giocato solo due partite, ma farò di tutto per aiutare la squadra anche in termini realizzativi. Sono un giocatore box to box, ma qui a Pisa giochiamo in un centrocampo a due e devo dare più equilibrio, ma nonostante questo cercherò lo stesso di inserirmi".