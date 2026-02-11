TMW Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala in gruppo, Paulo "vede" la gara con il Napoli

Archiviato il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini dopo il successo sul Cagliari, la Roma riprende a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato. I giallorossi scenderanno in campo domenica alle 20.45 in casa del Napoli.

Il grande interrogativo riguarda ovviamente Paulo Dybala e le notizie sono buone: l’argentino, assente con i sardi, secondo quanto raccolto da TMW ha lavorato in gruppo. Parzialmente in gruppo anche Robinio Vaz, uscito non al meglio dal match con i rossoblù ma ampiamente in grado di recuperare.

Hanno invece lavorato a parte Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk. Recuperare il centrocampista francese è la grande speranza di Gasperini per la gara con Conte. Lavoro personalizzato anche per Hermoso e Soulè.