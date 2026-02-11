Milan, documenti firmati: dalla cessione di Jimenez al Bournemouth arrivano 8,5 milioni
TUTTO mercato WEB
Secondo Fabrizio Romano, i documenti ormai sono stati firmati: Alex Jimenez diventa a titolo definitivo un nuovo giocatore del Bournemouth: 19 milioni di euro la cifra, con il Real Madrid che mantiene il 50% di quest'operazione, il resto andrà al Milan. Ci sono anche dei bonus superiori ai 3 milioni di euro, quindi buone notizie per le casse del Milan.
Ottimi numeri per il terzino in questa stagione, durante la quale ha accumulato 23 presenze, di cui 1 una in FA Cup e il resto in Premier: pareggiato il numero di presenze collezionate in Serie A l'anno passato, quando al termine della stagione mancano ancora più di tre mesi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Pisa, Loyola: "Sono un giocatore box to box, ma qui devo dare equilibrio. Farò di tutto per segnare"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile