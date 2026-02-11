Foggia ko nello scontro diretto contro il Picerno. Casillo: "Abbiamo incoraggiato la squadra"

Dallo scontro diretto in chiave salvezza per quanto riguarda il Girone C di Serie C tra Foggia e Picerno ne è uscito vittorioso il club lucano.

Nel post-partita dello 'Zaccheria', però, il presidente dei Satanelli, Gennaro Casillo, ha voluto rincuorare la squadra di Vincenzo Cangelosi:

“Avrei desiderato essere qui in una situazione diversa e migliore dal punto di vista sportivo - riporta Antenna Sud -. Siamo contenti del nostro progetto e lo portiamo avanti con coesione e collaborazione, ringraziando il professor Chionna. Io e Giuseppe De Vitto siamo tifosi anche noi e ora dobbiamo essere forti. Siamo entrati nello spogliatoio e abbiamo incoraggiato la squadra, dicendo che d’ora in avanti si deve ripartire e lavorare. L’obiettivo salvezza è troppo importante. Le teste erano bassissime, ma vanno alzate per andare avanti”.