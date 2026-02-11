Calciatori paperoni, la top 20 dei più pagati in Europa: c'è solo un giocatore della Serie A
C'è soltanto un giocatore della Serie A tra i 20 calciatori più pagati che militano in uno dei top 5 campionati del mondo. Secondo i dati forniti da Transfermarkt.it, sito che si occupa di raccogliere info sul calcio, Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, percepisce 22,2 milioni di euro lordi all'anno e si piazza al 7° posto. Davanti a tutti invece c'è Erling Haaland del Manchester City, seguito da Kylian Mbappe del Real Madrid e Harry Kane del Bayern Monaco. Di seguito la classifica completa:
1) Erling Haaland (Manchester City), contratto fino al 2034, stipendio al lordo annuale 31,6 milioni di euro
2) Kylian Mbappé (Real Madrid), contratto fino al 2029, stipendio al lordo annuale 31,3 milioni di euro
3) Harry Kane (Bayern Monaco), contratto fino al 2027, stipendio al lordo annuale 25,0 milioni di euro
4) Vinicius Jr. (Real Madrid), contratto fino al 2027, stipendio al lordo annuale 25,0 milioni di euro
5) Mohamed Salah (Liverpool), contratto fino al 2027, stipendio al lordo annuale 24,1 milioni di euro
6) David Alaba (Real Madrid), contratto fino al 2026, stipendio al lordo annuale 22,5 milioni di euro
7) Dusan Vlahovic (Juventus), contratto fino al 2026, stipendio al lordo annuale 22,2 milioni di euro
8) Casemiro (Manchester United), contratto fino al 2026, stipendio al lordo annuale 21,1 milioni di euro
9) Virgil van Dijk (Liverpool), contratto fino al 2027, stipendio al lordo annuale 21,1 milioni di euro
10) Manuel Neuer (Bayern Monaco), contratto fino al 2026, stipendio al lordo annuale 21,0 milioni di euro
11) Robert Lewandowski (Barcellona), contratto fino al 2026, stipendio al lordo annuale 20,8 milioni di euro
12) Jan Oblak (Atlético Madrid), contratto fino al 2028, stipendio al lordo annuale 20,8 milioni di euro
13) Jude Bellingham (Real Madrid), contratto fino al 2029, stipendio al lordo annuale 20,8 milioni di euro
14) Jamal Musiala (Bayern Monaco), contratto fino al 2030, stipendio al lordo annuale 20,8 milioni di euro
15) Joshua Kimmich (Bayern Monaco), contratto fino al 2029, stipendio al lordo annuale 20,0 milioni di euro
16) Frenkie De Jong (Barcellona), contratto fino al 2029, stipendio al lordo annuale 19,0 milioni di euro
17) Ousmane Dembélé (PSG), contratto fino al 2028, stipendio al lordo annuale 18,2 milioni di euro
18) Bernardo Silva (Manchester City), contratto fino al 2026, stipendio al lordo annuale 18,1 milioni di euro
19) Bruno Fernandes (Manchester United), contratto fino al 2027, stipendio al lordo annuale 18,1 milioni di euro
20) Omar Marmoush (Manchester City), contratto fino al 2029, stipendio al lordo annuale 17,8 milioni di euro
