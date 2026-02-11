L'interesse del Bayern e lo sbarco a Pisa: Felipe Loyola e quella fortissima voglia d'Europa

"Con il Bayern c'è stato un interesse e basta". Con grande nonchalance il nuovo centrocampista del Pisa Felipe Loyola ha parlato oggi in conferenza stampa dell'accostamento, datato almeno sei mesi, del Bayern Monaco al suo nome. Al termine della scorsa stagione i bavaresi sembravano fortemente interessati ad arricchire il proprio centrocampo con le qualità del cileno, che ha mostrato già in queste prime uscite con la maglia nerazzurra: l'ex Independiente, 4 gol in 13 presenze nell'ultima Clausura, è un giocatore box to box che ha grande confidenza con il gol e fiato da spendere per accompagnare la manovra, che sia offensiva o difensiva.

Cileno, gran rapporto con il gol, Bundesliga: il pensiero corre ovviamente ad Arturo Vidal, che prima di diventare il gioiello del centrocampo della Juve di Conte fece le fortune del Bayer Leverkusen. Alla fine per Loyola le porte del massimo campionato tedesco non si sono mai aperte, ma la fortissima voglia di Europa è stata esaudita grazie all'interesse del Pisa.

Per lui il Pisa ha speso oltre 11 milioni di euro. L’operazione, si legge, è stata definita con la formula del prestito di 6 mesi, con un corrispettivo di 1.300.000 euro e un bonus di 200.000 euro legato agli obiettivi. "È previsto inoltre l’obbligo di acquisto da 5.500.000 euro per il 70% del cartellino, nel caso in cui il giocatore prenda parte ad almeno 5 partite con la nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, fissata a 4.250.000 euro". In questo modo, il costo complessivo dell'operazione potrebbe arrivare a circa 11,25 milioni di euro.