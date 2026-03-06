Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Inter (Domenica 8 marzo, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

Rabiot si è salvato dalla squalifica, Gabbia non ci sarà per infortunio, Bartesaghi si è allena in gruppo ma resta da capire se è pronto per partire dal primo minuto: nel derby, Allegri darà spazio alla migliore formazione possibile con chi ha a disposizione, sapendo che quella di domenica sarà l’ultima chance per provare a restare aggrappati al vagone nerazzurro targato Scudetto. In difesa trio Tomori, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan, Saelemaekers ed Estupinan sugli esterni, Fofana (preferito a Ricci), Modric e Rabiot in mediana, Leao e Pulisic davanti. In panchina non ci sono alternative in difesa, mentre il tecnico livornese potrà contare a gara in corso su Nkunku e Fullkrug come cambi offensivi e su Jashari e Ricci per dare nuova energia a centrocampo. Oltre al già citato Gabbia, assenti gli infortunati Loftus-Cheek e Gimenez. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva l'Inter

L’Inter nel derby vuole chiudere ogni discorso scudetto e volare sempre più in alto in vetta. Chivu per vendicare la sconfitta dell’andata e issarsi a +13 sui rossoneri sceglie Sommer in porta. Difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Zielinski ai suoi lati. Davanti confermato il tandem offensivo composto da Thuram e Pio Esposito. (da Milano, Bruno Cadelli)