Kayode, messaggio a Gattuso: "Se l'Italia si qualifica sogno di andare al Mondiale"
Ai microfoni di The Athletic si è raccontato in una lunga intervista il terzino italiano del Brentford Michael Kayode. Il classe 2004, tra i vari temi trattati, non ha nascosto il proprio sogno di una chiamata di Gennaro Gattuso per il Mondiale qualora l'Italia si dovesse qualificare al playoff di fine marzo: "Spero che la Nazionale torni a giocare il Mondiale. Vorrei guadagnarmelo e per farlo devo giocare bene con il mio club. Quindi penso solo al Brentford e se avrò l'opportunità con l'Italia, saprò coglierla".
Con la maglia azzurra, ma quella dell'Under 19, Kayode è stato già protagonista con un gol che consentì ai suoi di vincere l'Europeo contro il Portogallo. Un ricordo di cui il calciatore parla così: "Quel giorno fui fortunato. Il portiere commise un piccolo errore. Ma sì, sono comunque contento. Ricordo quella partita ogni giorno".
Infine, Kayode ha parlato anche del suo passato alla Fiorentina e in particolare della finale di Conference League di Atene persa contro l'Olympiacos nel 2024: "Ancora oggi provo tanta amarezza per quella finale persa".