Villarreal-Barça come Milan-Como: i capitani in Liga organizzano una protesta simbolica
Se in Italia fa discutere la scelta di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia, in Spagna c'è un dibattito simile in corso che riguarda il match fra Villarreal e Barcellona, con le due squadre che voleranno a Miami, negli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito da Cadena COPE, i capitani delle 20 squadre della Liga stanno negoziando un accordo per organizzare una protesta simbolica in occasione della nona giornata di campionato. I giocatori del campionato spagnolo potrebbero interrompere le partite del fine settimana per protestare contro lo spostamento della sfida Villarreal-Barcellona a Miami a fine dicembre.
Se la squadra di Javier Tebas della Liga dovesse mantenere la sua posizione, i giocatori potrebbero rapidamente organizzare una protesta contro lo scontro che si terrà a Miami il 21 dicembre. I capitani stanno valutando una "pausa simbolica" delle partite per 20-30 secondi in occasione della nona giornata di campionato.
In concreto, se 20 capitani riuscissero a raggiungere un accordo, la protesta prenderebbe forma al calcio d'inizio delle partite, con una breve interruzione. Questo sarebbe un modo per i calciatori di dimostrare la loro protesta e unità, mentre la Lega rimane poco incline ad ascoltare le loro critiche. Un po' come in Italia, dove prima Rabiot e poi Mkhitaryan si sono espressi direttamente contro a questa decisione riguardante Milan-Como.