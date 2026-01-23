Como-Torino, le probabili formazioni: Caqueret più di Da Cunha, gioca Zapata

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Torino (Sabato 24 gennaio, ore 15.00, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Dall’Olimpico al Sinigaglia, il Como stavolta ospita il Torino e vuole continuare a stupire. Si riparte da Butez tra i pali, sul binario destro Van der Brempt scalpita ma Smolcic dovrebbe essere confermato dal 1’, Valle ha fatto bene con la Lazio ma Moreno dovrebbe riprendersi il posto a sinistra. A completare la difesa la coppia di centrali Ramon-Diego Carlos. Scatta il ballottaggio Caqueret-Da Cunha, ma il primo è in vantaggio per affiancarsi a Perrone in regia.

Jesus Rodriguez torna largo a sinistra, Vojvoda alla destra di Nico Paz, al centro della trequarti. Chiamato a indossare la maglia da titolare e da “9” infine Douvikas. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva il Torino

L’infermeria del Torino è piena, anche Simeone con ogni probabilità non sarà della gara a Como. Per affiancare Adams c’è Zapata in pole, a centrocampo mancheranno Gineitis e Aboukhlal e verranno sostituiti da Casadei e Pedersen. A destra giocherà Lazaro, a completare la mediana ci saranno Ilkhan e Vlasic, in difesa Baroni ha una scelta più ampia: Maripan rischia un’altra panchina, al momento parte dietro rispetto a Tameze, Ismajli e Coco. (da Torino, Emanuele Pastorella)