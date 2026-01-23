Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Kean è out, i nuovi Dossena e Sulemana in panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari (Sabato 24 gennaio, ore 18.00, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Con l'obiettivo di proseguire il proprio momento di forma, la Fiorentina accoglie al Franchi in Cagliari ma a tenere banco è Moise Kean. Le condizioni dell'attaccante viola, alle prese con una distorsione alla caviglia, non migliorano e per questo dovrebbe saltare anche la partita contro i sardi. Al suo posto Vanoli confermerà Roberto Piccoli, supportato da Gudmundsson. Per il resto, un solo cambio previsto rispetto all'undici uscito vincitore a Bologna. Davanti a De Gea ci saranno Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens. A centrocampo confermati Fagioli, Mandragora e Ndour. Davanti, a completare il tridente è ballottaggio tra Fortini e Solomon per sostituire Parisi. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva il Cagliari

Sarà un Cagliari rafforzato da due rientri in rossoblù quello che domani affronterà al Franchi la Fiorentina. Dossena e Sulemana saranno infatti a disposizione fin da subito del mister Pisacane, ma con molta probabilità partiranno dalla panchina. Fatta eccezione per i lungodegenti, l'infermeria resta vuota e l'allenatore dei sardi avrà gran parte della rosa a disposizione. In un possibile 4-3-1-2, Caprile resta tra i pali. La difesa dovrebbe vedere protagonisti Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo ci saranno quasi sicuramente Palestra, Gaetano nel ruolo di play e Adopo. Sulla trequarti Esposito, a sostegno di Kilicsoy e Borrelli. (da Cagliari, Elena Accardi)