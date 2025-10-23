Steaua Bucarest-Bologna, le probabili formazioni: torna Lucumì, Dallinga in vantaggio su Castro

Tornano le competizioni europee e, dopo aver assistito a due serate indimenticabili di Champions League, ecco che la settimana non è ancora finita. C'è spazio per altre italiane, una su tutte il Bologna di mister Vincenzo Italiano, assente per una polmonite comunicata dal club qualche giorno fa. I rossoblù saranno ospiti in quel dell'Arena Nationala di Bucarest: teatro capace di ospitare oltre 55mila spettatori. Appuntamento alle ore 19:45 locali (18:45 italiane) per il terzo turno di questa fase a gironi di Europa League. A dirigere la sfida il lettone, il Sig. Andris Treimanis.

COME ARRIVA LA STEAUA BUCAREST

La Steaua di Bucarest, una delle società più titolate in patria, non se la sta passando benissimo in campionato: tredici i punti raccolti nelle medesime gare. Nell'ultimo turno, tra l'altro, è arrivata una deludente sconfitta sul campo dell'ultima in classifica, il Fotbal Club Metaloglobus București. Ci si aspetta che il tecnico cipriota, Elias Charalambous, possa confermare il classico modulo da lui adottato, 4-2-3-1, con il dubbio se schierare l'ex di turno (Denis Alibec) oppure confermare Birligea. L'andamento dei padroni di casa in Europa League è più sorridente, una vittoria e una sconfitta, arrivata davanti al proprio pubblico.

COME ARRIVA IL BOLOGNA

I felsinei si presentano alla sfida nel momento migliore della loro stagione. La sosta nazionali non ha sospeso il percorso del Bologna, capace di dar seguito al risultato con il Pisa con il primo successo esterno, per mano del Cagliari. I rossoblù, però, non solo non avranno con sè il proprio condottiero, Vincenzo Italiano, bensì dovranno gestire al meglio le risorse visti i tre impegni esterni nel giro di soli sette giorni. Ecco che, dunque, verranno effettuate ampie rotazioni: Lucumì fatto riposare in Sardegna si certifica una maglia dal 1', così come Skorupski; tanti invece i ballottaggi, specialmente nei laterali e come terminale offensivo.