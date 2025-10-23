Roma-Viktoria Plzen, le probabili formazioni: turnover senza stravolgimenti per Gasperini

Torna la seconda competizione europea e torna in campo anche la Roma di Gasperini che, piena di impegni, cercherà di onorare al meglio la Coppa contro i cechi del Viktoria Plzen, pur cercando di far rifiatare i suoi pezzi più pregiati. Entrambe le formazioni hanno voglia e necessitano di punti importanti per non far allontanare troppo le prime posizioni, necessarie per assicurarsi un prosieguo roseo nel torneo.

L’arbitro della gara sarà il turco Halil Umut Meler Meler. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Abdullah Özkara e Bersan Duran. Il quarto uomo sarà invece Kadir Sağlam, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente lo svizzero San e il francese Brisard.

COME ARRIVA LA ROMA - La squadra di Gianpiero Gasperini occupa momentaneamente la 15^ posizione nella lunga graduatoria, dove registra solamente i 3 punti ottenuti contro il Nizza. A seguire la sconfitta subìta da parte del Lilla, che fa sì che i romanisti debbano cercare necessariamente la vittoria. C'è voglia di rivalsa anche data l'ultimo KO interno patito contro l'Inter: il riscatto deve essere immediato.

COME ARRIVA IL VIKTORIA PLZEN - Avanti di un punto rispetto agli avversari odierni, i ragazzi di Bakos stazionano all'8^ piazza della classifica grazie al pareggio in apertura contro il Ferencvaros ed alla vittoria ottenuta contro il Malmo (4 punti). In campionato, invece, i cechi viaggiano sulla quarta carrozza, provenienti dal successo esterno col minimo scarto col Bohemians.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, Soulé; Dovbyk. All. Gasperini

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Dweh, Jemelka, Spáčil, Havel; Valenta, Cerv; Memic, Visinsky, Vydra; Durosinmi. All. Bakos