Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman dal 1', che duello con Aubameyang

Il programma della 4^ giornata della League Phase di Champions prosegue oggi, con Marsiglia-Atalanta tra le partite della serata. Da una parte il frizzante OM di De Zerbi, in piena corsa col PSG per la vetta della League 1 e protagonista di un avvio di campagna europea in cui forse ha raccolto meno di quanto meritato. Dall’altra la Dea, alle prese con risultati e prestazioni non all’altezza delle ultime stagioni. Primi dubbi su Juric, sostenuto però dalla società dopo ko di Udine in campionato. Appuntamento alle 21 al Velodrome di Marsiglia, dirige la sfida il Sig. José Maria Sanchez.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA – 4 assenze importanti per De Zerbi che, come confermato nella conferenza stampa di vigilia, dovrà fare a meno di Aguerd, Balerdi, Weah e Nadir. Il modulo scelto dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Rulli tra i pali e davanti Emerson, Egan-Riley e Pavard. Hojbjerg e O’Riley giostreranno in mezzo al campo, con ai lati Murillo e Garcia. Aubameyang sarà il riferimento in attacco, sostenuto da Greenwood e Paixao.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Serve una svolta all’annata dei nerazzurri, fatta di troppi pareggi e poche prestazioni “gasperiniane” sia in Italia che in Europa. Juric dovrebbe dare continuità al 3-4-2-1, con Lookman come terminale con alle spalle Pasalic e De Ketelaere. Bellanova e Zappacosta presidieranno le corsie esterne, in una linea mediana completata al centro da Ederson e De Roon. Carnesecchi confermatissimo tra i pali, protetto da una difesa composta da Kossounou, Hien e Djimsiti.