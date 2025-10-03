Atalanta-Como, le probabili formazioni: Juric conferma l'attacco, Douvikas più di Morata

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Como (Sabato 4 ottobre, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Atalanta

L'Atalanta tra l'entusiasmo della gara contro il Brugge e la voglia di dare continuità ai suoi risultati, deve vedersela ancora con gli infortuni (ultimi Kossounou e Bellanova) 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta. Retroguardia con Ahanor, Djimsiti e un primo ballottaggio tra Hien (in dubbio) e un possibile riadattamento di Musah. A centrocampo confermato il tandem Pasalic-Ederson (vista la squalifica di De Roon). Da sinistra a destra il tandem Zappacosta-Bernasconi. Davanti possibile la conferma del tridente di Samardzic-Sulemana-Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Como

Il Como deve dimenticare la Cremonese e le polemiche arbitrali per guardare oltre, verso l’Atalanta. Fabregas però non potrà contare su Jesus Rodriguez, squalificato 3 giornate e su Sergi Roberto infortunato. Davanti a Butez, Kempf torna dal 1’ insieme a uno tra Diego Carlos e Ramon (brasiliano in vantaggio). Valle e Posch invece le scelte sulle corsie laterali. A salire Da Cunha ritrova la maglia da titolare con Perrone, anche se Caqueret scalpita per soffiargli il posto. Nico Paz sulla trequarti e alla sua destra potrebbe figurare Vojvoda e non Addai (meglio a gara in corso), con Kuhn spostato a sinistra. In avanti duello serrato tra Douvikas e Morata, con il greco in pole sullo spagnolo. (da Como, Yvonne Alessandro)