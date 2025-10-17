Pisa-Hellas Verona, le probabili formazioni: Gilardino può cambiare modulo, chance Valentini

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Hellas Verona (Sabato 18 ottobre, ore 15.00, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Pisa

Nella sfida salvezza contro il Verona Gilardino potrebbe passare dal 3-5-2 al 4-3-3. Senza lo squalificato Touré e quasi certamente senza Aebischer, sta recuperando dall'infortunio ma non è ancora al 100%, il tecnico nerazzurro ha provato il nuovo modulo in settimana. In questo caso si potrebbe ipotizzare una difesa a quattro con Cuadrado e Angori esterni e Canestrelli e Caracciolo centrali davanti a Semper. In mediana Marin e Akinsanmiro sicuri, poi uno tra Hojholt e Vural. In attacco Leris a destra con Nzola punta centrale e Tramoni largo a sinistra. (da Pisa, Andrea Chiavacci)

Come arriva l'Hellas Verona

Paolo Zanetti recupera Harroui, che andrà in panchina: in infermeria restano soltanto Al-Musrati, Oyegoke e Suslov. Valentini si candida per tornare dal primo minuto scalzando Frese, al fianco di Unai Nunez e Nelsson, davanti a Montipò. Sulla destra toccherà a Belghali, Bradaric a sinistra si gioca una maglia con lo stesso Frese. In mediana spazio a Serdar, Gagliardini con il dubbio fra Bernede ed Akpa-Akpro per completare il reparto. Davanti confermati Giovane e Orban. (da Verona, Daniele Najjar)