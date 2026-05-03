Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: chance per Kone, Gudmundsson ancora falso nove

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Fiorentina (Lunedì 4 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Per la sfida alla Fiorentina, Gasperini confermerà il consueto 3-4-2-1. In difesa non dovrebbero esserci cambiamenti: Mancini, Ndicka ed Hermoso agiranno davanti a Svilar. Sulle fasce, Celik ha smaltito il problema fisico accusato nella gara di Bologna e prenderà il proprio posto sulla destra, mentre sul versante opposto ci sarà nuovamente Wesley. A centrocampo Cristante rappresenta un punto fermo, al suo fianco potrebbe tornare dal primo minuto Koné dopo l’infortunio. In attacco poche incertezze: Soulé e Malen sono sicuri del posto, con Dybala in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy per completare la trequarti. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva la Fiorentina

La stagione per la Fiorentina è virtualmente finita e all’Olimpico potrebbe bastare un punto per raggiungere la salvezza matematica. Ciò nonostante Paolo Vanoli non sembra troppo intenzionato a rinunciare ai suoi titolarissimi. Per l’occasione il tecnico recupererà Parisi, Gosens e Pongracic, quest’ultimo tornerà a riposizionarsi al centro della difesa al fianco di Ranieri. Dodò e Gosens a completare il reparto davanti a De Gea. Nel mezzo viaggiano verso la conferma Ndour, Fagioli e Mandragora. Davanti, infine, senza Piccoli, toccherà ancora a Gudmundsson agire da falso nove, con Solomon e Harrison ai suoi lati. (da Firenze, Niccolò Righi)