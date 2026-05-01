Cremonese-Lazio, le probabili formazioni: a sinistra torna Tavares, Zaccagni verso il recupero

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Lazio (Lunedì 4 maggio, ore 18.30, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Thorsby è recuperato e potrebbe partire titolare nel centrocampo di Giampaolo, al fianco di Maleh e con Barbieri e Vandeputte sulle corsie. In difesa, nel 4-4-2 davanti al portiere Audero, c'è la linea composta da Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella. Vardy potrebbe tornare a disposizione (almeno per uno spicchio di gara), ma dall'inizio in attacco si va ancora verso la coppia Bonazzoli-Sanabria.

Come arriva la Lazio

La Lazio a Cremona vuole preparare al meglio quello che è il grande appuntamento stagionale, la finale di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì 13. Sarri gestirà le forze di una rosa alle prese con qualche acciacco. Lunedì non ci sarà Cataldi, fermato da fastidi muscolari che mettono a rischio la sua presenza nella finale. In difesa saranno ancora gestiti Marusic e Gila, con il montenegrino che lascerà spazio a Lazzari e Provstgaard pronto ad affiancare Romagnoli davanti a Motta. A sinistra tornerà Tavares dal primo minuto dopo il riposo contro l’Udinese. In regia spera di tornare dal primo minuto Nicolò Rovella, che comunque si dividerà i minuti con Patric. Il terzetto di centrocampo sarà completato da Basic e Taylor, avanti su Dele-Bashiru nonostante la febbre che ha colpito l’olandese. In attacco viaggia verso il recupero capitan Zaccagni, che permetterà a Noslin di tornare al centro con Isaksen che prende il posto dello squalificato Cancellieri sulla destra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)