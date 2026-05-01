Atalanta-Genoa, le probabili formazioni: a sinistra scalpita Raspadori, Masini più di Malinovskyi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Genoa (Sabato 2 maggio, ore 20.45, arbitra Pezzuto, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta deve riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Cagliari e con il Genoa la vittoria interna è praticamente obbligatoria. Classico 3-4-2-1 per la squadra bergamasca con qualche cambiamento. Carnesecchi tra i pali; difesa a tre con Scalvini, Kolasinac e ballottaggio al centro tra Hien e Djimsiti; a centrocampo confermato il duo Ederson-De Roon; sulle fasce chiavi a Zappacosta, mentre sulla sinistra non è da escludere un riadattamento di Zalewski. Davanti De Ketelaere verrà schierato a destra, mentre a sinistra scalpita Raspadori. Al centro Scamacca leggermente favorito su Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Genoa

Dopo il ko contro il Como, il Genoa torna in trasferta sul campo dell’Atalanta dell’ex Raffaele Palladino. Daniele De Rossi non dovrebbe cambiare molto rispetto all’ultima uscita con Masini favorito in mezzo al campo su Malinovskyi e al fianco di Frendrup mentre Sabelli ed Ellertsson sulle corsie laterali. In difesa davanti a Bijlow ci sarà la consueta linea a tre formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco dovremmo trovare Colombo supportato da Vitinha ed Ekhator. (da Genova, Andrea Piras)