Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Grosso ritrova Berardi, l'incubo rossonero

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Milan (Domenica 3 maggio, ore 15.00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Il Sassuolo ritrova Domenico Berardi. L'attaccante neroverde, incubo del Milan con 11 gol in 19 partite, torna in campo dopo i due turni di squalifica e si riprende il posto da titolare nel tridente d'attacco formato da Pinamonti (ballottaggio aperto con Nzola) e Laurienté. A centrocampo confermati Thorstvedt, Matic e Koné. In difesa con Walukiewicz e Garcia sulle fasce, spazio alla coppia di centrali formata da Idzes e Muharemovic mentre in porta Turati dovrebbe essere preferito a Muric per la terza gara consecutiva. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva il Milan

Al Milan restano pochi punti per qualificarsi alla prossima Champions League anche col favore dell’aritmetica: sei, per la precisione. A Reggio Emilia, Allegri vuole compiere il passo decisivo e, per questo motivo, confermerà ancora una volta le certezze del suo 3-5-2. In difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan, Saelemaekers e Estupinan (in vantaggio su Bartesaghi) sugli esterni, in mezzo Fofana, Jashari (sostituto di Modric, out già per tutto il campionato) e Rabiot, davanti Leao e Pulisic, con quest'ultimo avanti nel ballottaggio con Nkunku. Occhio ai diffidati: in caso di ammonizione, Saelemaekers, Athekame, Leao, Fofana e Estupinan rischiano di saltare la successiva gara contro l'Atalanta. (da Milano, Antonello Gioia)