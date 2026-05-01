Bologna-Cagliari, le probabili formazioni: Italiano col tridente Orsolini, Castro e Dominguez.

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Cagliari (Domenica 3 maggio, ore 12.30, arbitra Crezzini, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Per tornare a far esultare il Dall’Ara dopo 9 sconfitte casalinghe su 17 gare complessive giocate sotto le Due Torri (di cui l’ultima contro la Roma nell’ultimo turno), il Bologna dovrà vedersela contro un Cagliari in salute. Per invertire il trend Vincenzo Italiano si affiderà a Pessina tra i pali (è in vantaggio sul diffidato Ravaglia, che verrà preservato in vista della trasferta di Napoli). In difesa senza Joao Mario sarà staffetta tra Zortea e De Silvestri, con il primo candidato ad una maglia da titolare. Al centro c’è l’imbarazzo della scelta su chi affiancherà Lucumì: c’è Heggem in vantaggio su Vitik, Helland ed il recuperato Casale. A sinistra Miranda ancora preferito a Lykogiannis. I dubbi da sciogliere sono a centrocampo: Freuler sarà il perno, ai suoi lati dovrebbero agire Ferguson e Pobega con Sohm e Moro che inseguono. Davanti scelte quasi obbligate: Bernardeschi e Rowe hanno recuperato ma partiranno dalla panchina e dunque spazio al tridente formato da Orsolini, Castro e Dominguez. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva il Cagliari

Archiviata la bella vittoria contro l'Atalanta, il Cagliari di mister Fabio Pisacane è pronto per la nuova sfida contro il Bologna. Un lunch match infuocato, dove i rossoblù andranno a caccia degli ultimi punti per la salvezza. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare il modulo del 3-5-2. Caprile in porta, con davanti la difesa formata da Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola e Obert. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà formata da Esposito e un possibile Folorunsho, in quanto ancora da valutare le condizioni di Borrelli. (da Cagliari, Elena Accardi)