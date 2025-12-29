Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, Dybala ancora falso nove

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Romo-Como (Lunedì 29 dicembre, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

In vista della sfida contro il Genoa, Gian Piero Gasperini confermerà il suo solito 3-4-2-1 con Svilar certo del posto tra i pali. Il terzetto difensivo, privo di Ndicka causa Coppa d’Africa, dovrebbe essere composto da Mancini, Ziolkowski e Rensch, dato che Hermoso è ancora alle prese con la pubalgia. Sugli esterni spazio a Celik e Wesley, con Cristante e Koné a presidiare la mediana. Sulla trequarti Soulé ed El Shaarawy sono favoriti in virtù dell’assenza di Pellegrini e della febbre di Baldanzi. In attacco, spazio ancora a Dybala, pronto ad agire nuovamente da falso nove. Sullo sfondo, invece, l’ipotesi di vedere Ferguson dal primo minuto con conseguente arretramento di Dybala e Baldanzi a insidiare El Shaarawy per un posto sulla trequarti. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Genoa

Una partita che non sarà come le altre. Daniele De Rossi torna a Roma ma lo fa da allenatore del Genoa. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno dello squalificato Leali, espulso contro l’Atalanta, e schiererà in porta Sommariva. In difesa potrebbe esserci il ritorno di Ostigard, anche se Otoa ha fatto molto bene, al fianco di Marcandalli e Vasquez ma non è escluso un impegno dell'ex Rennes nel ruolo di "braccetto". A centrocampo confermati Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson con Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra mentre in attacco Ekuban potrebbe avere un’altra chance al posto di Vitinha. (da Genova, Andrea Piras)