Lecce-Como, le probabili formazioni: Di Francesco rivoluziona il centrocampo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Como (Sabato 27 dicembre, ore 15.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Il Lecce chiude il 2025 al “Via del Mare” con la sfida contro il Como. Diverse assenze per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno di Gaspar, Coulibaly e Banda (convocati in Coppa d’Africa) e degli indisponibili Berisha, Früchtl. Jean rientra tra i convocati, mentre sono Morente e Tiago Gabriel non sono al meglio. Il 4-3-3 sarà ampiamente rimaneggiato, con capitan Falcone fra i pali e la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. Rivoluzione in mezzo al campo con Ramadani affiancato da Maleh e Kaba. In avanti a sinistra conferma per Sottil, sulla destra chance per Pierotti e al centro del tridente ci sarà Stulic. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva il Como

Il Como deve lasciare da parte il passato e le due sconfitte di fila, per chiudere con un sorriso il 2025. La lista infortunati però comincia ad essere folta e le scelte di Fabregas per Lecce saranno abbastanza obbligate. Ramon-Diego Carlos dovrebbero tornare insieme dal primo minuto in difesa, anche se Kempf insidia lo spagnolo. Valle in dispiegamento a sinistra, Posch potrebbe scalzare Smolcic. Caqueret arriva da un problema al flessore, non al meglio, per questo al fianco di Perrone dovrebbe figurare Da Cunha. In avanti Douvikas con la maglia da titolare, Nico Paz alle sue spalle con Jesus Rodriguez largo a sinistra. A destra, infine, Addai ancora acciaccato dovrebbe lasciare il posto a Kuhn. Attenzione alla variabile Baturina, che potrebbe essere dislocato da trequartista per alzare Nico Paz falso nove al posto del greco. (da Como, Yvonne Alessandro)