Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni: gioca Dallinga, Thorstvedt si riprende il posto

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo (Domenica 28 dicembre, ore 18.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Bologna

Dopo la delusione in Supercoppa Italiana, per il Bologna è tempo di ributtarsi sul campionato. Al Dall’Ara, dopo due sconfitte consecutive interne, gli uomini di Vincenzo Italiano proveranno a riscattarsi contro il Sassuolo nel derby emiliano. Mancheranno lo squalificato Heggem e gli infortunati Skorupski, Bernardeschi e Casale. In porta ci sarà ancora Ravaglia. In difesa Holm e Zortea si giocano una maglia con il secondo favorito, a sinistra ci sarà Miranda, mentre al centro rimane il dubbio sul partner di Lucumì: Vitik al rientro dall’infortunio oppure uno tra De Silvestri e Lykogiannis adattato. In mediana Moro e Pobega favoriti su un Ferguson ancora non al top della condizione. Sulla trequarti - senza Bernardeschi - ci sarà sicuramente Orsolini a destra, Odgaard al centro (Fabbian scalpita ma il danese è favorito) ed uno tra Cambiaghi e Rowe a sinistra, con l’inglese al momento avanti. Davanti Immobile freme per una chance da titolare, ma giocherà Thijs Dallinga. Panchina per Castro. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva il Sassuolo

Fabio Grosso spera di ritrovare Andrea Pinamonti dopo l'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo domenica scorsa contro il Torino: se l'ex Inter non dovesse farcela spazio a Cheddira, con Moro alternativa, mentre Volpato e Laurienté dovrebbero completare il tridente. A centrocampo rientra Thorstvedt dopo la squalifica e si appresta a riprendere una maglia da titolare giocando insieme a Koné e a Matic. In difesa davanti a Muric linea a 4 formata da Walukiewicz e Doig (Candé insidia lo scozzese), con Idzes-Muharemovic al centro. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)