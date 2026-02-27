Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni: Grosso rivede Matic, confermato Bernasconi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta (Domenica 1 marzo, ore 15.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

All'andata Fabio Grosso schierò quattro centrali in linea con Walukiewicz e Candé ma domenica non potrà replicare quello schieramento vincente perché il primo è squalificato e il secondo è infortunato. Il tecnico sorride però per i rientri di Muharemovic e Matic, pronti a riprendere i rispettivi posti in difesa e a centrocampo. Spazio al consueto 4-3-3 con Muric tra i pali. Chance sulla fascia destra per Coulibaly con Garcia in ballottaggio con Doig per una maglia a sinistra mentre Idzes e Muharemovic dovrebbero formare la coppia centrale. Centrocampo a tre con Matic in cabina di regia, Thorstvedt e Koné ai suoi lati. E in avanti il tridente delle meraviglie composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta contro il Sassuolo vuole vincere per continuare a sperare nella zona Champions, soprattutto dopo la vittoria contro il Borussia. Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1. Carnesecchi tra i pali; difesa a tre con Scalvini, Ahanor e il primo ballottaggio tra Djimsiti e Hien; a centrocampo confermato De Roon mentre Pasalic potrebbe far rifiatare ancora Ederson; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova, mentre a sinistra confermato Bernasconi. Davanti si andrà con il tridente di mercoledì: Samardzic a destra, Zalewski a sinistra e davanti Gianluca Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)