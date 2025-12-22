A Spalletti servono rinforzi, Tuttosport titola oggi: "Juve, ora tocca a Comolli"

In occasione della prima pagina odierna, ecco il titolo principale della prima pagina di Tuttosport: "Juve, ora tocca a Comolli". Spalletti sta cambiando testa alla squadra, l'ad è chiamato a potenziare la rosa. Colloqui individuali, tattica, gerarchie: col "metodo Luciano" la media punti è da scudetto. Per completare il lavoro del tecnico, adesso servono gli innesti giusti: caccia a un regista e a una punta.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "San Nikola e rinforzi: Natale Toro". Il rigore vincente, procurato da Simeone, premia una prova di carattere e qualità. Il croato in stato di grazia: 4 reti nelle ultime 5 partite per Vlasic. Petrachi conferma: "Interverremo in difesa. Marianucci mi piace, stiamo seguendo diversi profili. Vorrei giocatori non di passaggio, ma che vengano per restare".