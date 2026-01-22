Champions tra gioie e dolori. Corriere della Sera: "La Juve batte Mou. Atalanta ko in casa"
"La Juve batte Mou. L'Atalanta perde in casa" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Gioie e dolori per le italiane con la Juventus l'unica a sorridere tra le quattro squadre impegnate in settimana perché dopo la sconfitta dell'Inter e il pareggio del Napoli è arrivato il successo per 2-0 dei bianconeri contro il Benfica di Mourinho.
Vittoria allo Stadium di Spallettone contro José grazie alle reti siglate nella ripresa da Thuram e McKennie. La Juve può sperare ancora nella qualificazione diretta agli ottavi di Champions: servirà una vittoria a Monaco e qualche passo falso delle squadre che la precedono.
Sconfitta invece per l'Atalanta tra le mura amiche. Dopo essere passata in vantaggio con Scamacca, la Dea rovina tutta nella ripresa e svicola in casa perdendo per 3-2 contro l'Athletic Club. G8 però ancora possibile.
