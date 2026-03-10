Supersfida Champions. L'Eco di Bergamo in apertura: "Atalanta, c'è il Bayern Monaco"

L'Eco di Bergamo in prima pagina dedica ampio spazio alla Champions League e all'Atalanta, unica italiana ancora in corsa nella competizione. Dopo aver eliminato il Borussia Dortmund ai play-off, i nerazzurri questa sera proseguiranno il proprio percorso contro un'altra tedesca. Alla New Balance Arena di Bergamo infatti arriverà il Bayern Monaco, che debutterà nella fase ad eliminazione diretta del torneo dopo il secondo posto conquistato nella prima fase.

Una supersfida per la Dea, che tenterà l'impresa per andare ai quarti di finale e sfidare una tra Real Madrid e Manchester City. Palladino punta a far vivere una notte magica all'Atalanta e a tutti i tifosi nerazzurri, puntando ovviamente a un risultato positivo anche in vista del ritorno in programma la prossima settimana all'Allianz Arena. Il tecnico dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto contro l'Udinese, ma cambiando qualcosa rispetto a questa sfida.

A centrocampo infatti si rivedrà De Roon, che farà coppia con Pasalic. Sulla corsia mancina invece Zappacosta dovrebbe prendere il posto di Bernasconi, con Bellanova a destra. Novità anche sulla trequarti, visto che Samardzic verrà affiancato da Zalewski nel supporto all'unica punta Scamacca. In porta invece ci sarà Carnesecchi, difeso da Kossounou, Hien e Kolasinac. Tra i bavaresi infine si rivede Harry Kane, principale pericolo del Bayern pronto a guidare l'attacco tedesco.