Milan, il derby con l'Inter ha riaperto tutto. QS titola: "Lungo brivido per lo Scudetto"

L'1-0 firmato da Estupinan ai danni dell'Inter nell'ultimo derby stagionale ha rilanciato le ambizioni del Milan: portatosi a -7 e rosicchiati via tre punti ai nerazzurri ha riaperto la corsa al Tricolore nelle ultime 10 partite. "Lungo brivido per lo Scudetto", la prima pagina odierna del Quotidiano Sportivo.

"Una notte da leoni". L'Atalanta è l'unica italiana rimasta in corsa per un sogno in Champions League e questa sera alla New Balance Arena affronterà il Bayern Monaco primissimo in Bundesliga, anche se ci saranno 24mila tifosi a trascinare i nerazzurri. Raffaele Palladino, tecnico della Dea, ha presentato così la partita in conferenza stampa: "Loro hanno tanta qualità e giocano con un 4-2-3-1 molto competitivo e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Mi aspetto una partita tanto bella quanto aperta e non vedo l'ora di confrontarmi con loro. Voglio vedere un'Atalanta coraggiosa".

Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha aggiunto: "Spero di segnare domani (risata ndr.). Noi martedì ci godremo questa serata dove dobbiamo giocarci la gara ad armi pari. Cercheremo ovviamente di confrontarci anche con loro. Noi rappresentiamo Bergamo e vogliamo fare bene. Ho giocato tante gare di Champions League ed è il sogno di ogni bambino giocare in questi palcoscenici. L'Atalanta ha maturato grande esperienza e cercheremo ovviamente di dare il massimo anche domani: ora siamo una realtà europea e come da prassi dobbiamo giocarcela".