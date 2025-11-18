Conte è tornato. Il Mattino titola in prima pagina: “Ora torni anche il Napoli”

Nella giornata di ieri c’è stato un faccia a faccia tra la squadra e Antonio Conte, dopo la batosta di più di una settimana fa a Bologna. Nel frattempo il tecnico salentino ha trascorso la settimana di pausa per le nazionali a Torino con la famiglia e solo nei ieri, appunto, ha fatto ritorno a Castel Volturno.

Nel mirino del Napoli c’è già la ripresa del campionato, quando al Maradona arriverà l’Atalanta del neo tecnico Raffaele Palladino. Un’occasione per gli azzurri di rimettersi in carreggiata, dopo le polemiche post Dall’Ara.