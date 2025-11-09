Fiorentina, oggi lo scontro diretto con il Genoa. Il Corriere Fiorentino: "Vanoli non avrà Kean"
Grande attesa per il debutto sulla panchina della Fiorentina di Paolo Vanoli, atteso questo pomeriggio al battesimo del fuoco di Marassi contro il Genoa, match delicatissimo in chiave salvezza.
Il tecnico varesino, arrivato nei giorni scorsi a Firenze per prendere il posto di Stefano Pioli, dovrà fare però a meno di Moise Kean, rimasto fuori dai convocati per un problema alla caviglia.
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
