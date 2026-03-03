Viola timidi, travolti dall'Udinese. Corriere Fiorentino titola: "Occasione persa"
Il calendario imponeva un risultato diverso per la Viola di Paolo Vanoli, ma sul campo dell'Udinese è letteralmente stata spazzata via. Il 3-0 incassato da Kabasele, Davis (rigore) e Buksa ha trascinato i gigliati nella zona retrocessione e con gli stessi 24 punti di Cremonese e Lecce. Mentre il Genoa dista tre lunghezze. "Occasione persa", il titolo eloquente del Corriere Fiorentino in prima pagina e in edicola oggi.
Troppo timida la squadra viola per poter tentare anche solo di scalfire le certezze dell'Udinese, che ha ritrovato anche Nicolò Zaniolo in assist ieri sera. Grande successo invece per i bianconeri che così superano la Lazio, reduce dal ko di Torino, e si portano al decimo posto in classifica. A -3 dal Sassuolo.
Editoriale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
