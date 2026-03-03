Walter Sabatini a Il Secolo XIX: "De Rossi allenava giocando. Sta crescendo insieme al Genoa"

Walter Sabatini a Il Secolo XIX: "De Rossi allenava giocando. Sta crescendo insieme al Genoa". Sono stati insieme alla Roma per 5 anni, dal 2011 al 2016, quando De Rossi era bandiera della squadra. Il dirigente è legatissimo al tecnico, avuto da giocatore in giallorosso.

Walter Sabatini, all’epoca ds, dice: "Daniele e il Genoa si somigliano e stanno crescendo". L'ex direttore sportivo della Roma ha proseguito: "Daniele ha detto che Amorim è operazione alla Sabatini: è vero Bravi a individuarlo e prenderlo, va aspettato senza crocifiggerlo. Attenzione, la lotta salvezza quest’anno sarà più drammatica".

Ancora WS su DDR: "De Rossi in panchina come proiezione di Sabatini dirigente? Sì, mi ci ritrovo: bisogno di adrenalina e di vivere lo stress della partita".