Roma, quei finali pieni di rimpianti. Corriere di Roma: "E Totti e Gasp vanno a cena insieme"

"Roma, quei finali pieni di rimpianti. E Totti e Gasp vanno a cena insieme" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi toccando due argomenti importanti, tra campo e questioni extra-campo legate al possibile ritorno del Pupone nel club romanista.

Il 3-3 incassato dalla Juventus complica i piani Champions, nonostante il vantaggio resti di 4 punti. Gasperini si interroga sui cali della squadra nei finali: su 19 reti, 7 sono state subite da Svilar dal minuto 76 in avanti e hanno causato una perdita di 5 punti in classifica.

Francesco Totti e Gian Piero Gasperini si sono ritrovati a cena ieri sera in un noto ristorante. L'ex capitano sempre più vicino al ritorno da dirigente. Intanto Dybala è diventato papà: al Gemelli è nata la figlia Gia. Gasp aspetta l'argentino al top a Genova. Oggi l'Osservatorio decide sulla trasferta di Bologna: poche le speranze di apertura.