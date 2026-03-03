Dai tempi della Juve mai così a lungo in un club, Il Mattino: "La sfida di Conte, resta per vincere"

"La sfida di Conte, resta per vincere" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Conte e De Laurentiis sono legati da un contratto che scade il 30 giugno 2027. E per scelta di Conte, non ci sono clausole liberatorie neppure alla fine di questa stagione: Antonio ha sposato il progetto Napoli e vuole andare avanti.

Non è da escludere la proposta di rinnovo da parte del presidente azzurro al tecnico. Era dai tempi della Juventus che Conte non restava così a lungo alla guida di un club. E Napoli piace a tutti, anche alla figlia Vittoria che ieri, candidamente, ha scritto sui social l’ennesima dichiarazione d’amore per Napoli: "Ti amerei, come amo Napoli".

Stadio - Manfredi accelera, resta la distanza con Dela: "Avanti con i lavori anche senza gli Europei". "Sono in contatto con la FIGC e con il presidente Gravina". Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha inviato alla federazione tutti i documenti per il restyling dello stadio di Fuorigrotta ma manca ancora un accordo con il patron De Laurentiis che vuole uno stadio di sua proprietà. "Andremo avanti con i lavori anche senza Euro 2032", assicura Manfredi.