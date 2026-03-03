Pio, Inter sulle spalle. Corriere della Sera: "Ma Fabregas vuole fare la storia"
L'addio alla Champions League impone nuovi obiettivi all'Inter, che ora ambisce più che mai al Doblete. Scudetto più Coppa Italia, questo il cammino che cercheranno di percorrere i nerazzurri, anche se questa sera sul percorso incontreranno una prova ardua come il Como. Nel primo incrocio in campionato, in verità, i meneghini hanno schiantato (4-0) la banda biancoblù, ma a questo punto del torneo con due partite a decidere il passaggio in finale, è tutto da vedere. "Ma Fabregas vuole fare la storia", il titolo adoperato nella sezione interna e dedicata allo sport dell'edizione del Corriere della Sera di oggi.
Questa sera (ore 21) l'andata al Sinigaglia, tra 3 settimane il ritorno a San Siro. Il tecnico dei lariani è intervenuto ai canali ufficiali del club per mandare un messaggio ai tifosi: "Lo stadio deve essere una piccola Bombonera. Giochiamo contro i più forti e dobbiamo fare una partita da grande squadra, sfruttando i loro piccoli difetti".
