Corsa Champions, Il Messaggero: "Gasp allontana cattivi pensieri dopo Roma-Juve"

Nella Capitale c'è chi non ha digerito bene la rimonta subita dalla Juventus nel big match dell'Olimpico di domenica sera. La Roma era avanti 3-1, ma si è fatta riprendere nel recupero con il gol di Gatti 3-3, buttando via due punti che avrebbero incrementato il gap con una diretta concorrente per un posto in Champions League. Ma Il Messaggero, in prima pagina oggi, ha voluto mettere in risalto la posizione del tecnico giallorosso: "Gasp allontana cattivi pensieri".

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha parlato così in conferenza stampa post-partita: "Voglio essere chiaro: ovvio che ci dispiace non aver vinto, però per la miseria, loro hanno esultato come una vittoria e noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Su questo non c'è pericolo. Non vai in depressione per un gol del genere, il pareggio è un buon risultato, dispiace per come è andata la partita. Forza. Di là si esulta e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!".