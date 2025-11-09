Atalanta, oggi gara col Sassuolo. Il Corriere di Bergamo apre on Juric: "Dobbiamo crederci"

Ritornare a vincere anche in campionato. Questo il grande obiettivo dell’Atalanta di Ivan Juric, dove in Serie A l’ultimo successo è datato 21 settembre scorso. Troppo tempo per una squadra che deve lottare per i piani alti della classifica.

La Dea vuole sfruttare l’inerzia dalla fiducia arrivata in Champions League dopo la vittoria al Velodrome contro l’Olympique Marsiglia e bissare dopo pochi giorni al New Balance Stadium contro il Sassuolo, nel lunch match di domenica della undicesima giornata.

Alla vigilia Juric ha dichiarato: “Bisogna continuare così, nelle precedenti partite è mancato solo il risultato. Capita di vedere grandi partite così come delle gare "no", come per esempio a Udine dove siamo calati in tutto. Chiaro che quando non siamo al 100% riscontriamo delle difficoltà, però è un problema che non riguarda solo l'Atalanta, ma anche quelle squadre che come noi giocano le coppe. Lookman? Tutto risolto, sono cose che succedono in campo. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano anche la squadra ad essere più unita di prima".