Milan, l'analisi di Allegri: "Dobbiamo capire che il pericolo è sempre dietro l'angolo"

Ennesimo stop contro una squadra della parte destra della classifica per il Milan, che dopo aver perso al debutto contro la Cremonese ed aver pareggiato poche settimane fa contro il Pisa, viene fermato anche dal Parma al Tardini, rimontato per 2-2 dopo che i rossoneri erano passati in doppio vantaggio già dopo i primi 25 minuti grazie alle reti di Saelemaekers e Leao.

Al termine del match ha preso la parola Massimiliano Allegri che, ai microfoni di Milan Tv, ha analizzato così la partita e, più in generale, la difficoltà manifestata dai suoi contro certi tipi di avversarie: "È un passaggio di crescita perché quando facciamo le partite in cui abbiamo molto possesso palla, com’è successo con Cremonese, Pisa e stasera contro il Parma, abbassiamo l’attenzione difensiva. L’imprevisto sul gol di Bernabè del 1-2 nel primo tempo ha fatto sì che si rovesciasse l’inerzia del match e non siamo stati capaci di capire il momento e di battagliare per 15-20 minuti in area nostra. Poi dopo aver preso il 2-2 ha fatto una bellissima parata Maignan ma abbiamo avuto di nuovo tre occasioni”.

“Dobbiamo capire - ha concluso Allegri - che il pericolo è sempre dietro l’angolo e quando l’inerzia della partita è dalla nostra parte non dobbiamo dare la possibilità agli avversari di rovesciarla, almeno che loro non facciano qualcosa di importante”.