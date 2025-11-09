Il Lecce gioca ma non sfonda e fa 0-0 con l'Hellas. Corriere del Mezzogiorno: "Fermati in casa"

L’anticipo del sabato tra Lecce e Hellas Verona, valido per l’undicesima giornata di Serie A, si è concluso senza reti, 0-0.

Nel primo tempo i giallorossi hanno mostrato maggiore iniziativa, controllando per lunghi tratti il gioco. Nella ripresa, invece, il ritmo è calato e la partita si è fatta più equilibrata. Da segnalare un episodio da moviola: il Lecce ha reclamato un rigore, inizialmente assegnato per fallo su Camarda e poi annullato dopo l’intervento del VAR. La squadra di casa rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale al Via del Mare, mentre il Verona resta a secco di successi dopo undici turni di campionato.

Di Francesco a fine gara: "Rammarico? È l’opinione generale, la squadra ha fatto una prestazione importante per quello che abbiamo creato, per lo sforzo, per aver tenuto sempre il Verona attaccato alla propria area. Abbiamo ottenuto poco, potevamo essere più pericolosi, ci lavoreremo per migliorare ma non posso dire niente alla prestazione dei ragazzi. Peccato non aver concretizzare al meglio". E sul rigore mancante: "Faccio fatica a capire, Camarda ha la caviglia gonfia, se fosse in mezzo al campo sarebbe stato fallo. Scelta rivedibile".